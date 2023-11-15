راجع الطبيب في هذه الحالات.. "الغذاء والدواء" توضح إرشادات استخدام جهاز مراقبة السكري

ودعت إلى الحرص على مجموعة أمور عند استخدام الجهاز والتي تشمل ضبط الوقت والتاريخ بشكل صحيح للحفاظ على دقة البيانات، واستشارة الطبيب عند مواجهة أعراض لا تتوافق مع قراءة الجهاز، واتباع تعليمات الاستخدام لتخزين المجس في درجة حرارة مناسبة، ومراجعة الطبيب عند تهيج الجلد من استخدام المجس، وشحن القارئ وتفعيل التنبيهات، وأن تكون منطقة الاستخدام في الجلد جافة لضمان التصاق المجس، واختيار المنطقة المناسبة، وعدم وضعه بالمناطق التي بها ندبات أو شامات أو علامات تمدد أو كتل.