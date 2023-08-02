بحث جديد يؤكد فائدة الفراولة في خفض ارتفاع ضغط الدم
توصل بحث جديد إلى أن ثمرة الفراولة لها فائدة صحية مذهلة في خفض مخاطر ارتفاع ضغط الدم.
شارك في البحث الذي أعدّه باحثون من جامعة سان دييغو الأمريكية، 35 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 66 و78 عامًا؛ حيث تم إعطاؤهم 26 غرامًا من مسحوق الفراولة المجفف، بحسب "سكاي نيوز عربية".
ووجد الباحثون بعد ثمانية أسابيع أن أولئك الذين تناولوا الفراولة انخفض ضغط الدم الانقباضي لديهم بنسبة 3.6%.
وتعليقًا على النتائج، قالت الباحثة الرئيسية في الدراسة شيرين هوشماند: إن الأبحاث المنشورة سابقًا أظهرت بعض الفوائد الممتازة للفراولة على صحة القلب، لذلك يعد بحثنا رائعًا لتأكيد بعض هذه النتائج.
وتبين الدراسة أن تناول الفراولة قد يعزز الوظيفة الإدراكية، ويقلل عوامل الخطر القلبية الوعائية مثل ارتفاع ضغط الدم.
كما أن تغييرًا بسيطًا في النظام الغذائي، مثل إضافة الفراولة إلى النظام الغذائي اليومي، قد يحسن هذه النتائج لدى كبار السن.
يُذكر أن الأبحاث السابقة توصلت إلى أن الاستهلاك المنتظم للفراولة يمكن أن يحمي الدماغ أيضًا من الخرف عن طريق تقليل الالتهاب.