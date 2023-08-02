بحث جديد يؤكد فائدة الفراولة في خفض ارتفاع ضغط الدم

شارك في البحث الذي أعدّه باحثون من جامعة سان دييغو الأمريكية، 35 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 66 و78 عامًا؛ حيث تم إعطاؤهم 26 غرامًا من مسحوق الفراولة المجفف، بحسب "سكاي نيوز عربية".