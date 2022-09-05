"الغذاء والدواء": أخذ الأدوية قبل الطعام أو بعده بوقت مناسب يمنع التداخل بينهما

وأضافت الصيدلانية لمى الحسيني أخصائي السلامة الدوائية بالهيئة، أن تناول الطعام قبل الدواء قد يؤخر أو يقلل من امتصاصه؛ لهذا فإن بعض الأدوية يجب أن تؤخذ على معدة فارغة، بساعة قبل الطعام أو ساعتين بعده.