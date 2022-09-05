"الغذاء والدواء": أخذ الأدوية قبل الطعام أو بعده بوقت مناسب يمنع التداخل بينهما

حذّرت هيئة الغذاء والدواء، من تداخل وتأثير بعض الأغذية في عمل الدواء؛ ناصحة بأخذ الأدوية في هذه الحالة قبل تناول الطعام بفترة محددة.
وأوضحت الهيئة تحت عنوان "دقيقة دواء" على حسابها بتويتر، أن التداخلات بين الأدوية والأغذية، تحدث في حال كان الطعام يؤثر على مركبات الدواء؛ بحيث لا يعمل بالشكل المطلوب.
وأضافت الصيدلانية لمى الحسيني أخصائي السلامة الدوائية بالهيئة، أن تناول الطعام قبل الدواء قد يؤخر أو يقلل من امتصاصه؛ لهذا فإن بعض الأدوية يجب أن تؤخذ على معدة فارغة، بساعة قبل الطعام أو ساعتين بعده.
وحول تداخلات الأدوية مع الطعام، قالت "الحسيني" إنها قد تحدث مع مضادات الحموضة والفيتامينات وأقراص الحديد؛ بينما هناك بعض الأدوية لا تتأثر بالطعام إطلاقًا.
وتابعت: يمكن تجنب التداخلات الغذائية مع الأدوية عن طريق قراءة النشرة الدوائية، وأخذ الدواء مع كمية كافية من الماء، وتجنب تناول المكملات الغذائية مع الأدوية في وقت واحد، واستشارة الطبيب أو الصيدلي.