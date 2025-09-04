دراسة جديدة تحذر: تأخير الإفطار لدى كبار السن ينذر بمخاطر صحية جسيمة

وأوضح الباحث الرئيسي الدكتور حسن دشتي، أخصائي التغذية وعلم الأحياء اليومي في المستشفى، أن التغييرات في مواعيد تناول كبار السن للطعام، ولا سيما توقيت الإفطار، يمكن أن تكون مؤشرًا يسهل رصده للحالة الصحية العامة، مؤكدًا أن وجبة الإفطار تعد الأهم خلال اليوم، خصوصًا لكبار السن.