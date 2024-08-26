"إذا أردتم عمرًا مديدًا".. علماء يُقدّمون أغرب نصيحة للشباب

وحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد تتسبب وفاة أكبر شخص في العالم، ماريا برانياس موريرا، عن عمر يناهز 117 عامًا، في دفع الكثيرين إلى التفكير في أسرار الحياة الطويلة بشكل استثنائي، وتضيف أن العلماء يقولون إنه قد يكون من الأفضل تجنب أخذ النصائح بشأن طول العمر من المعمرين أنفسهم.