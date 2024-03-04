"صحي الرياض الأول": المملكة من أعلى معدلات الإصابة بهذا النوع من "الجلوكوما"

وقال التجمُّع بمناسبة الأسبوع العالمي للجلوكوما، إنه لا توجد أعراضٌ واضحة في المرحلة الأولى، والوراثة العائلية تزيد من خطر الإصابة بالمرض، كما يزيد معدل الإصابة مع التقدُّم في العمر، محذراً من أن استخدام قطرات الكورتيزون دون استشارة الطبيب يرفع ضغط العين.