"صحي الرياض الأول": المملكة من أعلى معدلات الإصابة بهذا النوع من "الجلوكوما"

أوضح تجمُّع الرياض الصحي الأول، أن الماء الأزرق أو الجلوكوما هو عبارة عن مجموعة من العوامل التي تلحق الضرر بالعصب البصري، والذي تعد صحته ضرورية للرؤية بصورة جيدة.
وأضاف، أن هذا الضرر يحدث غالباً بسبب ارتفاع الضغط بشكلٍ غير طبيعي في العين.
ولفت التجمُّع، إلى أن أكثر أنواع مرض الماء الأزرق شيوعاً هو الجلوكوما مفتوحة الرؤية، ومن أنواعها كذلك الجلوكوما الخلقية، وتعد المملكة من أعلى معدلات العالم في الإصابة بها.
وقال التجمُّع بمناسبة الأسبوع العالمي للجلوكوما، إنه لا توجد أعراضٌ واضحة في المرحلة الأولى، والوراثة العائلية تزيد من خطر الإصابة بالمرض، كما يزيد معدل الإصابة مع التقدُّم في العمر، محذراً من أن استخدام قطرات الكورتيزون دون استشارة الطبيب يرفع ضغط العين.