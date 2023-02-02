خبراء ينصحون بعدم تناول الأطعمة المصنّعة: استبدلوها بهذه المفيدة

من جانبها، قالت الأخصائية في علم النفس إليانور براينت، من جامعة برادفورد: إن "من الصعب الهروب من إغراء الأطعمة المعالجة، وكان البشر يعالجون الأطعمة منذ آلاف السنين عن طريق تخليل الخضار وتخمير البيرة وتدخين اللحوم".