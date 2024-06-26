"الخضيري": 6 إرشادات لتفادي حالات الإمساك خلال الصيف

وحثّ على النوم الجيد والذهاب للحمام بمجرد الشعور بالرغبة في الإفراغ؛ لأن تأخيره سبب من أسباب الإمساك المزمن، وعند الضرورة يمكن استخدام الشطاف أو المحقنة الشرجية لتليين المكان بدلًا من الضغط الشديد الذي يسبّب الشرخ والتشققات.