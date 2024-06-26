"الخضيري": 6 إرشادات لتفادي حالات الإمساك خلال الصيف

نبّه أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، إلى زيادة حالات الإمساك خلال فصل الصيف، وما يتبعها من مشكلات صحية كثيرة؛ منها الشرخ والألم، وقد يسبب تهيّج قولون عصبي ومغصًا.
ونصح "الخضيري" باتباع عدد من الخطوات لعلاج تهيج القولون ومنع الإمساك أو حدوث مشاكل ومضاعفات الشرخ والناصور والبواسير؛ منها شرب المياه بكثرة وبكميات كافية، وتناول الألياف مثل النخالة والسلاطة الخضراء والورقيات والباميا واللوبيا والقرع والجزر والسبانخ واللفت والخيار والخس، وغيرها.
وأكد على أهمية تناول لبن أو زبادي "حامض بشدة" حتى القديم بسبب أن إنزيمات الهضم ترتفع به، ويحوي بكتيريا نافعة تحرك الأمعاء والقولون بسلاسة.
وحثّ على النوم الجيد والذهاب للحمام بمجرد الشعور بالرغبة في الإفراغ؛ لأن تأخيره سبب من أسباب الإمساك المزمن، وعند الضرورة يمكن استخدام الشطاف أو المحقنة الشرجية لتليين المكان بدلًا من الضغط الشديد الذي يسبّب الشرخ والتشققات.