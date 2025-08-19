الجزء الذي ترميه هو الأثمن.. قشرة البطاطا الحلوة سر صحي مذهل

في تقرير صحي، كشف خبراء أن قشور البطاطا الحلوة التي اعتاد الكثيرون التخلص منها، تعدّ الجزء الأكثر فائدة للجسم، لما تحتويه من عناصر غذائية وألياف وفيتامينات أساسية.
وبحسب موقع "فيريويل هيلث"، فإن قشرة البطاطا الحلوة غنية بالكربوهيدرات، الألياف، البروتينات، إضافة إلى الفيتامينين "أ" و"سي"، ومعادن مهمة مثل البوتاسيوم والحديد والكالسيوم.
وتُظهر الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة فيها تساهم في الوقاية من السكري من النوع الثاني عبر تعزيز إفراز الإنسولين وزيادة حساسية الجسم له، فضلًا عن دورها في تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي.
كما بينت دراسات مخبرية أن الألياف الموجودة بالقشور تحسن صحة الأمعاء من خلال زيادة البكتيريا النافعة وتقليل الضارة، فيما يدعم محتواها من البيتا كاروتين صحة العين ويحمي من العمى الليلي.
وأشارت نتائج أخرى إلى أن تناولها يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار والكوليسترول الكلي، ما يقلل من خطر أمراض القلب.
لكن الخبراء نبهوا إلى أن القشور ليست مناسبة للجميع، إذ يُنصح بتجنبها للمصابين بحساسية البطاطا، أو من يتبعون حمية قليلة الألياف، وكذلك الذين يعانون من صعوبة في البلع.