مغشوش ومحظور ومحرّم.. "مخالفات الإعلانات" في توضيح لـ"الغذاء والدواء"

أوضحت هيئة الغذاء والدواء، أبرز المخالفات المتكررة لنظام المنتجات الغذائية، والأعلاف ومبيدات الصحة العامة.
وأضافت الهيئة أن المخالفات المرصودة تَمثلت في "ترخيص الإعلان" مثل الإعلان عن المنتج الغذائي قبل الحصول على موافقة الهيئة، والتعديل على الإعلان المرخص دون الحصول على الموافقة.
ولفتت، في إنفوجراف على حسابها بـ"تويتر"، إلى أن المخالفات الأخرى المرصودة تَمثلت في "الإعلان عن غذاء مغشوش"، مثل قيام المنشأة بالإعلان عن الغذاء بأساليب وطرق ومعلومات وبيانات مضللة أو خادعة للمستهلك "كادعاء النحافة أو علاج الأمراض"، بالإضافة إلى الإعلان عن غذاء أو أي من مشتقاته يحتوي على مواد محظورة أو محرّمة أو ملوثة أو ممنوعة دوليًّا ومحليًّا، أو يكون صادرًا بحقها منع تداول.
وأوضحت أنه يمكن الاطلاع على كل الاشتراطات والمتطلبات لترخيص الدعاية والإعلان للمنتجات، بالرجوع للأدلة المنشورة على موقع الهيئة.