مغشوش ومحظور ومحرّم.. "مخالفات الإعلانات" في توضيح لـ"الغذاء والدواء"

ولفتت، في إنفوجراف على حسابها بـ"تويتر"، إلى أن المخالفات الأخرى المرصودة تَمثلت في "الإعلان عن غذاء مغشوش"، مثل قيام المنشأة بالإعلان عن الغذاء بأساليب وطرق ومعلومات وبيانات مضللة أو خادعة للمستهلك "كادعاء النحافة أو علاج الأمراض"، بالإضافة إلى الإعلان عن غذاء أو أي من مشتقاته يحتوي على مواد محظورة أو محرّمة أو ملوثة أو ممنوعة دوليًّا ومحليًّا، أو يكون صادرًا بحقها منع تداول.