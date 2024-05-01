نستخدم المصعد أم الدرج؟.. ما هو الخيار الأفضل لحياة صحية أطول؟

وحسب موقع "الحرة"، قالت مؤلفة الدراسة الدكتورة صوفي بادوك، من جامعة إيست أنغليا في إنجلترا؛ وفق ما جاء على موقع الجمعية: "إذا كان لديك خيار صعود السلم أو المصعد، فاستخدم السلم لأنه سيساعد قلبك.. حتى فترات قصيرة من النشاط البدني لها آثار صحية مفيدة، ويجب أن تكون فترات قصيرة من صعود السلالم هدفًا قابلًا للتحقيق لدمجه في الروتين اليومي".