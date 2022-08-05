العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة يزيدان من خطر إصابتك بنوبة قلبية!

وأوضح سين: "يمكن للأفراد أن يعيشوا حياة منعزلة نسبياً ولا يشعرون بالوحدة، وعلى العكس من ذلك، قد يظل الأشخاص الذين لديهم عديد من الاتصالات الاجتماعية يعانون الوحدة".