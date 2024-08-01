"الطفح الجلدي الحراري".. وصفه وطرق تخفيف أعراضه يوضحها "صحي الطائف"

وتتفاوت أعراض الطفح الجلدي الحراري من تقرحات سطحية إلى عميقة، وقد تكون بعض أشكال طفح الحرارة مصحوبة بحكة شديدة، وعادة ما تذهب من تلقاء نفسها خلال سبعة إلى عشرة أيام بشرط أن تحافظ على جلدك بارداً وجافاً.