"الطفح الجلدي الحراري".. وصفه وطرق تخفيف أعراضه يوضحها "صحي الطائف"

عرّف تجمع الطائف الصحي، بماهية الطفح الجلدي الحراري وأعراضه، وقدم صورة عن أفضل الطرق لتخفيفها.
وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الطفح الجلدي الحراري ليس فقط في الأطفال لكن يصاب به البالغون خصوصاً في فصل الصيف أو في الأجواء الحارة والرطبة، ويحدث هذا الطفح بسبب انسداد قنوات التعرق تحت الجلد.
وتتفاوت أعراض الطفح الجلدي الحراري من تقرحات سطحية إلى عميقة، وقد تكون بعض أشكال طفح الحرارة مصحوبة بحكة شديدة، وعادة ما تذهب من تلقاء نفسها خلال سبعة إلى عشرة أيام بشرط أن تحافظ على جلدك بارداً وجافاً.
وأبرز "الطائف الصحي" أفضل الطرق لتخفيف أعراض الطفح الجلدي الحراري، مشيراً إلى أهمية "ارتداء الملابس الناعمة القطنية والفضفاضة وتجنب الملابس التي تثير حساسية الجلد".
وأضاف: "عند ارتفاع درجة الحرارة ابقَ في الظل أو في غرفة مكيفة الهواء، وحافظ على النوم في غرفة باردة وذات تهوية جيدة، واستحم بماء بارد، واستخدم كمادات باردة لتهدئة حكة الجلد، وتجنب استخدام الكريمات أو المرهم".