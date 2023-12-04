52.4 % من مرضى الثعلبة في المنطقة الشرقية يعانون الاكتئاب الحاد

يُشار الى أن الثعلبة، المعروفة أيضاً باسم تساقط الشعر، حالة تؤثر في نوعية حياة الأفراد وصحتهم العقلية واحترامهم لذاتهم، ولا تقتصر على أي جنس أو فئة عمرية، وقد يكون الصلع الوراثي عاملاً مساهمًا في زيادة معدلات الاكتئاب بسبب التأثير النفسي السلبي الذي قد ينتج عن فقدان الشعر.