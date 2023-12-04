52.4 % من مرضى الثعلبة في المنطقة الشرقية يعانون الاكتئاب الحاد

كشفت دراسة سعودية أُجريت في المنطقة الشرقية عن ارتفاع معدلات انتشار الاكتئاب بين مرضى الثعلبة، وتأثيره الكبير على نوعية حياتهم.
وتشير الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون الصلع الوراثي معرّضون بشكل خاص للاكتئاب، ولهم تأثير سلبي على نوعية حياتهم، وبالتالي، فإن تقديم الدعم النفسي والمشورة لهؤلاء المرضى يكون ذا أهمية بالغة لتحسين صحتهم العقلية ونوعية حياتهم.
وأفادت الدراسة بأن 52.4% من مرضى الثعلبة يعانون مستويات عالية من الاكتئاب، في حين يعاني 47.6% منهم الحد الأدنى من الاكتئاب، وشملت الدراسة 402 شخص، جميعهم سعوديون.
وأظهرت الدراسة أن الاكتئاب كان أعلى بشكل كبير بين مرضى الثعلبة الإناث المتزوجات و صاحبات الأعمار المتوسطة ومَن لديهن دخل شهري منخفض، وعلى الجانب الآخر، وجدت الدراسة أن مستويات الاكتئاب تنخفض وتزداد درجات احترام الذات مع زيادة العمر.
يُشار الى أن الثعلبة، المعروفة أيضاً باسم تساقط الشعر، حالة تؤثر في نوعية حياة الأفراد وصحتهم العقلية واحترامهم لذاتهم، ولا تقتصر على أي جنس أو فئة عمرية، وقد يكون الصلع الوراثي عاملاً مساهمًا في زيادة معدلات الاكتئاب بسبب التأثير النفسي السلبي الذي قد ينتج عن فقدان الشعر.