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مستشفى "خالد" يوجه عددًا من الإرشادات للحفاظ على العين في أماكن العمل

أكد أن الاستخدام المطول للأجهزة الذكية دون استراحة يؤدي إلى إجهاد
مستشفى "خالد" يوجه عددًا من الإرشادات للحفاظ على العين في أماكن العمل

وجّه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، اليوم الأحد، عددًا من التنبيهات للحفاظ على صحة العين في أماكن العمل.

وكتب في "إنفوجرافيك"، عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس": إن الرؤية الجيدة تساعد على العمل بشكل أفضل.

وأضاف أنه يمكن تجنب ما يقارب 9 من 10 من إصابات العين في مكان العمل عند استخدام نظارات الحماية المناسبة.

ولفت إلى أن إصابات العين من المخاطر التي قد تحدث في مكان العمل ويمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر.

كما أكد أن الاستخدام المطول للأجهزة الذكية دون استراحة يؤدي إلى إجهاد، وقد يقلل ضعف الرؤية من الإنتاجية.

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
صحة العين

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