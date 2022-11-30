للشفاء في نصف المدة.. ضمادة ذكية لها مفعول السحر مع الجروح

قال باحثون في جامعة ستانفورد الأمريكية، مؤخرًا، إنهم تَمَكنوا من تطوير ضمادة ذكية تستطيع تسريع الشفاء من الجروح والإصابات بـ25%، في إنجاز من شأنه أن يُحدث ثورة في عالم الطب.