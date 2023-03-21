دراسة تكشف المخاطر: السجائر الإلكترونية تحتوي 240 مادة كيميائية

وقالت رئيسة فريق الباحثين، البروفيسور إميلي بانكس: إن السجائر الإلكترونية تحتوي 240 مادة كيميائية، صُنّفت 38 منها على أنها سامة، واعتُبرت 27 مادة أخرى ذات تأثير ضار على الصحة وخصوصًا الرئتين؛ وفق "سكاي نيوز".