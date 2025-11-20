طبق السلطة كما يصنعه الخبراء.. وجبة متكاملة لمحاربة الأمراض وتقوية المناعة

معادلة الدهون والحبوب

لتحويل السلطة إلى وجبة متكاملة ومشبعة، يشدد التقرير على أهمية إضافة الدهون الصحية مثل المكسرات، البذور، والأفوكادو، لتعويض نقص أحماض "أوميجا 3" وحماية الدماغ وضبط التمثيل الغذائي. ولضمان طاقة مستدامة، يُنصح بإضافة الحبوب الكاملة أو البقوليات (كالكينوا والعدس)، التي توفر الكربوهيدرات المعقدة والبروتين، مما يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم والتحكم في الوزن.

وخلص التقرير إلى أن التنويع في مكونات السلطة ليس ترفاً، بل هو ضرورة لضمان الحصول على كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للعمل بكفاءة.