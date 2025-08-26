"رعاية الطفولة" تطلق النسخة الـ15 من برنامج "مهارات الوالدية الفعّالة"

أطلقت جمعية رعاية الطفولة برنامج "مهارات الوالدية الفعّالة" في نسخته الخامسة عشرة للعام 2025 – 2026م، وذلك امتدادًا لبرنامج "تثقيف الأم والطفل" السابق، حيث يُعَد أحد البرامج التدريبية المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ويهدف البرنامج إلى تمكين الأسرة – والأمهات على وجه الخصوص – بالمهارات التربوية اللازمة لتنشئة الأطفال على نحو إيجابي، وتعزيز التفاعل الأسري البنّاء، والحد من السلوكيات العنيفة داخل الأسرة، بما يضمن للطفل بيئة آمنة وداعمة.
كما يسعى البرنامج إلى تحقيق النمو المتكامل للأم والطفل، وتمكين المرأة على المستويات الشخصية والأسرية والاجتماعية، مع تعزيز دور الأب في العملية التربوية.
ويستهدف البرنامج الأمهات ومقدمات الرعاية ممن لديهن أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و9 سنوات، ويُقدَّم على مدى 16 أسبوعًا بواقع جلسة تدريبية واحدة أسبوعيًا، وذلك حضوريًا في مختلف مناطق المملكة.
ودعت جمعية رعاية الطفولة الراغبات في الانضمام إلى التسجيل عبر الرابط المخصص، مؤكدة حرصها على استمرار البرنامج كإحدى المبادرات النوعية التي تساهم في بناء أسر أكثر وعيًا، وأطفال أكثر توازنًا.