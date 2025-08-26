"رعاية الطفولة" تطلق النسخة الـ15 من برنامج "مهارات الوالدية الفعّالة"

أطلقت جمعية رعاية الطفولة برنامج "مهارات الوالدية الفعّالة" في نسخته الخامسة عشرة للعام 2025 – 2026م، وذلك امتدادًا لبرنامج "تثقيف الأم والطفل" السابق، حيث يُعَد أحد البرامج التدريبية المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.