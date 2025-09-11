الدكتور خالد النمر: الإفراط في مسكنات الصداع يحوّله إلى مزمن يومي يصعب علاجه

وأشار "النمر" إلى أن المسكنات قد تُخفف الأعراض مؤقتًا، لكنها لا تعالج جذور المشكلة، مؤكدًا أهمية الكشف الطبي لتحديد المسببات، مثل ارتفاع الضغط أو اضطرابات النوم أو التوتر النفسي، داعيًا إلى عدم التهاون في التعامل مع الصداع المتكرر واللجوء للتشخيص الدقيق بدلاً من الاعتماد المستمر على الأدوية.