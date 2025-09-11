الدكتور خالد النمر: الإفراط في مسكنات الصداع يحوّله إلى مزمن يومي يصعب علاجه

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر من خطورة الإكثار من تناول مسكنات الألم لعلاج الصداع دون مراجعة الطبيب أو معالجة السبب الرئيس للحالة. وأوضح أن هذا السلوك قد يؤدي إلى تحوّل الصداع العارض إلى صداع مزمن يومي يصعب علاجه ويؤثر بشكل كبير على جودة الحياة.
وأشار "النمر" إلى أن المسكنات قد تُخفف الأعراض مؤقتًا، لكنها لا تعالج جذور المشكلة، مؤكدًا أهمية الكشف الطبي لتحديد المسببات، مثل ارتفاع الضغط أو اضطرابات النوم أو التوتر النفسي، داعيًا إلى عدم التهاون في التعامل مع الصداع المتكرر واللجوء للتشخيص الدقيق بدلاً من الاعتماد المستمر على الأدوية.