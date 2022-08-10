الآمال تتواصل.. أطباء يعلنون شفاء رابع شخص في العالم من "الإيدز"

ويخضع الرجل حاليًا لمتابعة طبية، ولا يتناول أدوية مثبطة لفيروس نقص المناعة البشرية منذ 17 شهرًا. وإلى الآن لم يكتشف وجود الفيروس في دمه. فإذا أخذنا بالاعتبار أن هذا الرجل مصاب بمرض المناعة منذ أكثر من 30 عامًا، فإن شفاءه يُعد حدثا تاريخيًّا فعلًا.