دراسة: نقص "أوميغا-3" يهدد صحة 76% من سكان العالم

كشفت دراسة علمية حديثة أن أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم لا يحصلون على كميات كافية من أحماض "أوميغا-3" الدهنية، ما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والتدهور المعرفي، والالتهابات، واضطرابات النظر.
ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة Nutrition Research Reviews، حلّل باحثون من جامعتي إيست أنغليا وساوثهامبتون في بريطانيا، بالتعاون مع شركة "هولاند آند باريت"، أنماط استهلاك "أوميغا-3" في مختلف الدول والفئات العمرية.
وأظهرت النتائج أن 76% من سكان العالم لا يلبّون الكميات اليومية الموصى بها من حمضي الإيكوسابنتانويك (EPA) والدوكوساهيكسانويك (DHA)، وهما عنصران مرتبطان بصحة القلب.
وأشار الباحثون إلى أن معظم البالغين يحتاجون إلى ما لا يقل عن 250 مليغراماً يومياً من هذين الحمضين، بينما يظل الاستهلاك الفعلي أقل بكثير في العديد من المناطق حول العالم.
وقالت اختصاصية التغذية في أمراض القلب الوقائية، ميشيل روثنشتاين، لشبكة "فوكس نيوز": إن انخفاض مستويات "أوميغا-3" يؤثر بوضوح في صحة القلب والوظائف المعرفية ومستويات الالتهاب، مشيرة إلى ارتباط النقص بارتفاع الدهون الثلاثية، واضطرابات نظم القلب، وزيادة مخاطر النوبات القلبية والموت القلبي المفاجئ.
وأضافت أن النقص في "أوميغا-3" قد يؤدي أيضاً إلى تسارع التدهور المعرفي، وزيادة خطر الإصابة بمرض ألزهايمر والاكتئاب، إضافة إلى تفاقم الالتهابات في أمراض المناعة الذاتية، وتأثيرات سلبية على صحة العين.
وأوضحت روثنشتاين أن الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين تُعد من أغنى مصادر EPA وDHA، مؤكدة أن تناولها ثلاث إلى أربع مرات أسبوعياً قد يكون كافياً، بينما يمكن اللجوء إلى المكمّلات الغذائية لمن لا يتناولون الأسماك بانتظام، مع ضرورة تحديد الجرعات بناءً على الفحوص الطبية والتاريخ الصحي.