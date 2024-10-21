نوبات الغضب عند الأطفال.. هذه هي الأسباب وأفضل طرق التحكم بها ومتى يلجأ الوالدان للطبيب

تشمل بعض الحالات التي قد تسبب نوبات الغضب لدى طفلك ما يلي:

- مشاعر الجوع التي يمكن أن تؤدي إلى الآلام الجسدية التي يعاني منها الأطفال.

- جهل الأطفال بأشياء كثيرة غالبًا ما يجعلهم يشعرون بالارتباك والخوف وعدم الارتياح؛ مما يسبب نوبات الغضب.

- الشجار مع الأصدقاء أو الشعور بالإهمال، يمكن أن يتسبب في إصابة الطفل بنوبات الغضب؛ خاصة إذا كان الطفل حساسًا.

- اللعب كثيرًا يمكن أن يجعل الأطفال يشعرون بالتعب الشديد حتى ينتهي بهم الأمر إلى التعبير عن هذه المشاعر عن طريق نوبات الغضب.

- مقدار الاهتمام الذي يحتاجه الأطفال غالبًا يسبب نوبات الغضب لديهم.