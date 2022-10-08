اترك "المحوّرة".. "قائمة طعام يومية وصحية" يهديها لك "الخضيري"

دعا أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، إلى الحرص على توافر البروتينات والكربوهيدرات والدهون في الطعام اليومي أو على الأقل خلال الأسبوع.
وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على "تويتر"، أن القائمة التي يجب الحرص عليه في الطعام اليومي تشمل: البروتينات "البيض والسمك والدجاج"، والكارب -الكربوهيدرات- "الأرز والشوفان والفواكه"، والدهون "زيت الزيتون والمكسرات وصفار البيض".
وأضاف: "هذه خيارات صحية متوازنة وتعطيك كل احتياجاتك اليومية من البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية فلا تتجاوزها، واترك الأطعمة المصنّعة والمحوّرة عن أصلها والمعاد تكريرها بطرقٍ صناعية كيميائية وإضافات".