من شبابِك لهِرمِك.. خبراء الصحة: عاداتك في شبابك تحميك من أخطر 6 أمراض في الشيخوخة

أكد خبراء في الصحة العامة أن تأسيس عادات صحية في مرحلة الشباب، وتحديداً في العشرينات من العمر، يشكل خط دفاع أول وحصناً منيعاً ضد العديد من الأمراض التي تظهر وتتفاقم في مرحلة الشيخوخة. وأشاروا إلى أن الوقاية في هذه السن المبكرة قد تمنع الإصابة بأمراض خطيرة أو تقلل من شدتها بشكل كبير.
أمراض القلب
وطبقا لتقرير على موقع "ميل. رو" الروسي، تأتي أمراض القلب والأوعية الدموية في مقدمة التحديات الصحية عالمياً، حيث تعد السبب الرئيسي للوفاة. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن إجراءات بسيطة مثل الامتناع عن التدخين، وممارسة الرياضة لمدة 20-30 دقيقة يومياً، واتباع نظام غذائي صحي، وتجنب المشروبات الكحولية، يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي، والسكتات الدماغية، وارتفاع ضغط الدم في المستقبل.
الخرف
وفي سياق متصل، يمكن تقليل خطر الإصابة بالخرف، الذي يؤثر على الذاكرة والقدرات العقلية، من خلال الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وتجنب نقص فيتامينات D و B، وتوسيع دائرة العلاقات الاجتماعية.
السكري
كما تتشابه طرق الوقاية من مرض السكري مع إجراءات الحفاظ على صحة القلب، بالتركيز على الوزن الصحي والنشاط البدني والنظام الغذائي الغني بالألياف.
امراض اللثة
ولم تغفل النصائح أهمية صحة الفم والأسنان، إذ إن المواظبة على تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط وزيارات طبيب الأسنان بانتظام تقي من أمراض اللثة المدمرة.
هشاشة العظام
ولبناء عظام قوية وتجنب هشاشتها في الكبر، ينصح الخبراء بالحصول على كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين D وممارسة الرياضة بانتظام منذ الصغر.
بعض أنواع السرطان
وأخيراً، يمكن تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، كسرطان الجلد والقولون، عبر إجراءات وقائية بسيطة في سن الشباب، مثل استخدام واقي الشمس، واتباع نظام غذائي صحي، وإجراء الفحوصات المبكرة.