من شبابِك لهِرمِك.. خبراء الصحة: عاداتك في شبابك تحميك من أخطر 6 أمراض في الشيخوخة

أكد خبراء في الصحة العامة أن تأسيس عادات صحية في مرحلة الشباب، وتحديداً في العشرينات من العمر، يشكل خط دفاع أول وحصناً منيعاً ضد العديد من الأمراض التي تظهر وتتفاقم في مرحلة الشيخوخة. وأشاروا إلى أن الوقاية في هذه السن المبكرة قد تمنع الإصابة بأمراض خطيرة أو تقلل من شدتها بشكل كبير.