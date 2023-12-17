المهدئات والحبوب المنوّمة.. عواقب سلبية وتحذير لكِبار السن بشكل خاص

ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تكون مفيدة لكبار السن، لأن كثافة ومتانة العظام مع التقدُّم في العمر تنخفض ويطلق عليها (هشاشة العظام)، وتناول الأدوية المهدئة والمنوّمة يفاقم هشاشة العظام، لذلك عليهم تناولها بعد استشارة الطبيب.