كل طفل حالة فريدة.. "فحص اللياقة المدرسي" في 6 مؤشرات

أكّد تجمُّع الحدود الشمالية الصحي، أن كل طفلٍ حالة فريدة، مشيراً إلى أن فحص اللياقة يساعد على اكتشاف أيّ مشكلاتٍ صحية قد تؤثر في تعليمه.
وأوضح التجمُّع أن أهمية فحص اللياقة المدرسي تكمن في تقييم الحالة الصحية للطلاب، وعلى أساسها يحدّد المسار التعليمي المناسب له؛ ما يسهم في جودة تحصيله الدراسي.
وعن كيفية إجراء فحص اللياقة المدرسي، أشار التجمُّع إلى "التقصّي عن التاريخ المرضي للطالب والعائلة، والتأكّد من استكمال التطعيمات الأساسية".
وأضاف: يتم إجراء الفحوصات الآتية: "مؤشر كتلة الجسم، كشف حدة النظر، فحص كفاءة السمع، فحص الأسنان، فحص النطق، الفحص السريري".
وتحت وسم #رضاكم_غايتنا، دعا "الشمالية الصحي"، إلى حجز موعد للأطفال في عيادة طب الأسرة عبر تطبيق "صحتي".