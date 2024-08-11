كل طفل حالة فريدة.. "فحص اللياقة المدرسي" في 6 مؤشرات

أكّد تجمُّع الحدود الشمالية الصحي، أن كل طفلٍ حالة فريدة، مشيراً إلى أن فحص اللياقة يساعد على اكتشاف أيّ مشكلاتٍ صحية قد تؤثر في تعليمه.