الغذاء الصحي والتمارين الخفيفة أبرزها.. نصائح هامة لتفادي التعب والإرهاق في نهار رمضان

"احذر من الجفاف": لا نفكر في الأمر بالضرورة؛ لكن نعلم أن أحد أعراض الجفاف هو التعب. إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء خلال النهار، فمن الطبيعي أن تشعر بالإحباط.. لتجنب الهبوط، اتبع التوصيات الرسمية: 1.5 لتر من الماء يوميًّا.