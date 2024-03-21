الغذاء الصحي والتمارين الخفيفة أبرزها.. نصائح هامة لتفادي التعب والإرهاق في نهار رمضان

قد يكون الشعور بالتعب والإرهاق الشديد خلال رمضان أمرًا طبيعيًّا بسبب الصيام وعدم أخذ القسط الكافي من النوم.
موقع doctissimo قدّم بعض النصائح المهمة لتقليل الشعور بالإرهاق والتعب بشكل يومي، وصدّق على هذه النصائح علماء من كلية الطب بجامعة هارفارد.
ولكي تشعر بمزيد من النشاط كل يوم، يكشف علماء من كلية الطب بجامعة هارفارد عن 4 نصائح مفيدة وصحية، هي:
"مارس الرياضة بانتظام"، فالنشاط البدني المنتظم يساعد على تحسين النوم. وبالفعل يعاني الكثير من الأشخاص المتعبين من اضطرابات النوم. وللشعور بآثار التعب بشكل أقل؛ يُنصح بممارسة الرياضة.. على سبيل المثال، يمكنك المشي لمدة 30 دقيقة يوميًّا وممارسة نشاط بدني أكثر كثافة مرتين في الأسبوع.
الطريقة الثانية وفق "سكاي نيوز عربية" هي اعتماد نظام غذائي متوازن؛ حيث يمكن أن يكون لمحتويات طبقك العديد من التأثيرات؛ خاصة على التعب؛ لذلك يوصي باحثو جامعة هارفارد باتباع نظام غذائي يتكون بشكل أساسي من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض لتجنب "ذروة التعب" الشهيرة بسبب استهلاك الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع.
"احذر من الجفاف": لا نفكر في الأمر بالضرورة؛ لكن نعلم أن أحد أعراض الجفاف هو التعب. إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء خلال النهار، فمن الطبيعي أن تشعر بالإحباط.. لتجنب الهبوط، اتبع التوصيات الرسمية: 1.5 لتر من الماء يوميًّا.
"تعلم كيفية إدارة التوتر بشكل أفضل"، الإجهاد يسبب التعب العقلي الكبير؛ لذا لمعرفة كيفية إدارتها بشكل أفضل، يوصي خبراء جامعة هارفارد بممارسة -حسب الرغبة- اليوجا، أو التاي تشي، أو التأمل أو حتى تماسك القلب.
وتعتبر طرق الاسترخاء هذه فعالة جدًّا لتعلم كيفية تنظيم مشاعرك؛ وبالتالي فتجنُّبُ التعبِ من بداية الأسباب.