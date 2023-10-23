عدم الإنجاب والبلوغ المبكر.. "الصحة" للنساء: 5 حالات يجب فيها فحص الثدي

تحت وسم #رايتك_وردية كشفت وزارة الصحة عن 5 حالات يجب فيها للنساء فحص الثدي عبر التصوير بالماموغرام.
وأوضحت الوزارة، عبر حساب المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، أن الحالة الأولى "عند بلوغ السيدة سن الأربعين، وفيها يصبح تصوير الثدي بالماموغرام أمرًا ضروريًا كل عام".
وأشارت إلى أنه يجب تصوير الثدي بالماموغرام في عمر أبكر من 40 سنة في 4 حالات؛ هي: "وجود تاريخ عائلي أو قصة شخصية للإصابة بسرطان الثدي، والتعرض لمعالجة إشعاعية في عمر صغير، والبلوغ المبكر قبل سن 12 سنة، وعدم الإنجاب أو الإنجاب بسن متأخر فوق الثلاثين".