عدم الإنجاب والبلوغ المبكر.. "الصحة" للنساء: 5 حالات يجب فيها فحص الثدي

وأشارت إلى أنه يجب تصوير الثدي بالماموغرام في عمر أبكر من 40 سنة في 4 حالات؛ هي: "وجود تاريخ عائلي أو قصة شخصية للإصابة بسرطان الثدي، والتعرض لمعالجة إشعاعية في عمر صغير، والبلوغ المبكر قبل سن 12 سنة، وعدم الإنجاب أو الإنجاب بسن متأخر فوق الثلاثين".