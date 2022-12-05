الأشخاص تتباين.. دراسة حديثة ترصد تأثير المضادات الحيوية على الأمعاء

وبعد العلاج بالمضادات الحيوية، زادت نسبة DNA Candida albicans في براز جميع المتطوعين؛ لكن كانت زيادة هذا النوع وأنواع أخرى كبيرة لدى بعضهم، في حين لم تلاحظ هذه الزيادة لدى البعض الآخر، حتى إنها انخفضت لدى أحد المشاركين.