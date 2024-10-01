الخضيري: كثرة العجين في الخبز ترفع السكريات والسعرات الحرارية

أكّد أستاذ وعالم الأبحاث في تخصُّص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ أن الضرر الناجم عن تناول الخبز يكمن في كمية العجين المستهلكة، وليس في نوعية الخبز، سواءً كان "تميساً" أو غيره من الأنواع.