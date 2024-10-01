الخضيري: كثرة العجين في الخبز ترفع السكريات والسعرات الحرارية

أكّد أستاذ وعالم الأبحاث في تخصُّص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ أن الضرر الناجم عن تناول الخبز يكمن في كمية العجين المستهلكة، وليس في نوعية الخبز، سواءً كان "تميساً" أو غيره من الأنواع.
وأوضح الدكتور "الخضيري"؛ أن زيادة كمية العجين في الخبز الواحد تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكريات والسعرات الحرارية؛ ما يزيد من الأضرار الصحية المحتملة على الجسم.
وأشار الدكتور "الخضيري"؛ إلى أن الإفراط في تناول الخبز، بغض النظر عن نوعه، يعزّز من احتمالية زيادة الوزن وتراكم الدهون؛ ما يؤثر سلباً في الصحة العامة.
وشدَّد الدكتور الخضيري؛ على أهمية الاعتدال في تناول الخبز، والاهتمام بحجم الحصة المستهلكة، حيث إن تقليل كمية العجين يسهم في تقليل السعرات الحرارية والسكريات المستهلكة، وبالتالي يقلل من المخاطر الصحية المرتبطة بتناول الخبز بكميات كبيرة.