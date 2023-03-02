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"الغذاء والدواء": تعويد الأطفال على الخبز الأسمر والحبوب الكاملة يعزِّز صحتهم

يمكن تخزينه في الغرفة لـ4 أيام في درجة حرارة الغرفة وتجميده لمدة 3 أشهر
"الغذاء والدواء": تعويد الأطفال على الخبز الأسمر والحبوب الكاملة يعزِّز صحتهم
فهد الغبيوي
فهد الغبيوي

أوصت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالحرص على تشجيع الأطفال وتعويدهم على تناول منتجات الخبز الأسمر والحبوب الكاملة؛ وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف التي تساهم في تعزيز صحة الأمعاء وإعطاء الشعور بالشبع.

وتفصيلًا: أوضحت الهيئة أنه يمكن تخزين الخبز واللفائف المخبوزة تجاريًّا، من مدة يومين حتى 4 أيام، في درجة حرارة الغرفة، فيما إذا حُفظت في الثلاجة تمتدّ صلاحيتها من 7 إلى 14 يومًا، وأما تجميدها في الفريزر فتصل صلاحيتها حتى ثلاثة أشهر، مع ضرورة التأكد من أن درجة حرارة الحفظ ثابتة طيلة فترة التبريد أو التجميد.

الهيئة العامة للغذاء والدواء
هيئة الغذاء والدواء
صحة الأطفال

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