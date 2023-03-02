"الغذاء والدواء": تعويد الأطفال على الخبز الأسمر والحبوب الكاملة يعزِّز صحتهم

وتفصيلًا: أوضحت الهيئة أنه يمكن تخزين الخبز واللفائف المخبوزة تجاريًّا، من مدة يومين حتى 4 أيام، في درجة حرارة الغرفة، فيما إذا حُفظت في الثلاجة تمتدّ صلاحيتها من 7 إلى 14 يومًا، وأما تجميدها في الفريزر فتصل صلاحيتها حتى ثلاثة أشهر، مع ضرورة التأكد من أن درجة حرارة الحفظ ثابتة طيلة فترة التبريد أو التجميد.