الأم أم الأب؟ دراسة تكشف من يستجيب أسرع لصراخ الأطفال.. وأغرب ما يحدث في أجسام الآباء لحظة بكاء الأبناء

والدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة " Journal of The Royal Society Interface "، خلصت إلى أن هذه الظواهر الصوتية تؤدي إلى استجابة تلقائية لدى البالغين. وشدد ماتيفون: "كلما عبرت الصرخات عن ألم أكبر، كانت استجابة جهازنا العصبي اللاإرادي أقوى". ورفضت دراسة دنماركية سابقة فكرة أن النساء يستيقظن أسهل لبكاء الطفل، مؤكدة أن الرجال يتأثرون بالمثل.