احذروها.. دراسة أمريكية تكشف الآثار الضارة للمواد الحافظة على صحة الأمعاء

وأضاف عبر موقع الجامعة: أن "هذه الدراسة هي واحدة من أولى الدراسات التي أظهرت أن هذا المكون قد يؤثر على توازن ميكروبيوم الأمعاء، ومن المحتمل جدًّا أنه قد يؤثر أيضًا على صحة الأمعاء؛ لذلك فإننا نبحث عن طرق لمواجهة هذا التأثير السيئ المحتمل، مع الاستفادة من خصائص هذه المادة المضادة للميكروبات في الأطعمة".