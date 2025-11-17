دراسة علمية تؤكد أن الشيخوخة تمنح الجسم حماية من الإصابة بالأورام السرطانية

أكدت دراسة علمية أجراها علماء أمريكيون بجامعة "ستانفورد" الأمريكية أن مراحل التقدم بالعمر وهي (الشيخوخة) توفر للجسم الحماية من الإصابة بالسرطان, ودفاعًا غير متوقع ضد الأورام السرطانية.

ووفقًا للتجارب التي أجراها الباحثون على مجموعة من الفئران المخبرية, حيث انتظروا نحو عامين حتى بلغت الفئران مرحلة الشيخوخة قبل إجراء التعديلات الجينية الموحدة في خلايا الرئة, فوجدوا أن الأورام الرئوية ظهرت لدى الفئران المسنة بنسبة أقل بثلاث مرات تقريبًا مقارنة بالفئران الشابة, كما أنها نمت ببطء ملحوظ, رغم امتلاك المجموعتين الطفرات الجينية السرطانية نفسها.

وأظهرت النتائج أن الأورام ظهرت لدى الفئران الصغيرة بشكل متكرر وسريع, وامتدت لتشغل مساحات واسعة من نسيج الرئة, في حين كانت أقل حدوثًا وظلت صغيرة الحجم لدى الفئران الأكبر سنًا, إلى جانب أن الدراسة أبرزت دور جين يسمى "PTEN", إذ أدى تعطيله إلى زيادة سريعة في نمو السرطان لدى الفئران الشابة, بينما لم يظهر تأثيرًا ملحوظًا لدى الفئران المسنة.

وخلصت الدراسة العلمية إلى أن بعض التغيرات الطبيعية المرتبطة بالتقدم بالعمر مثل تنظيم الجينات, واستقرار الحمض النووي, ووظائف الجهاز المناعي قد تسهم على عكس المتوقع في إبطاء نشوء الأورام, وأنه رغم أضرارها المعروفة, قد توفر في حالات معينة عامل حماية ضد تطور السرطان, وقد يسهم فهم هذه الآليات في تغيير طرق بناء النماذج البحثية الخاصة بالسرطان وفتح آفاق جديدة للعلاج.