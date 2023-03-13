الصوديوم القاتل.. خبراء: 4 نصائح لتقليل الملح في الطعام

الصوديوم، أو الملح، عنصر أساسي في نظامنا الغذائي؛ إلا أن الإفراط في تناوله يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل القلب والسرطان.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا من أن الناس يتناولون أكثر من ضعف كمية الملح التي يجب أن يتناولوها يوميًّا.
وحسب موقع "الحرة"، يُظهر تقرير عالمي هو الأول من نوعه للمنظمة بشأن الحد من الصوديوم؛ أن العالم قد خرج عن المسار الصحيح لتحقيق هدفه العالمي المتمثل في خفض استهلاك الصوديوم بنسبة 30% بحلول عام 2025.
ويُقَدّر متوسط الاستهلاك العالمي بنحو 10.8 جرامات في اليوم، أي أكثر من ضِعف توصية المنظمة بأقل من 5 جرامات، أو ملعقة صغيرة واحدة، يوميًّا.
وفي التقرير الذي نشرته شبكة "سي بي إس" على موقعها، قدّم الخبراء أربع نصائح لتقليل الملح في الطعام، وهي:
اقرأ الملصقات لاختيار المنتجات التي تحتوي على أقل كمية من الصوديوم أو "بدون ملح مضاف"، يمكنك اختيار الخضروات المعلبة المكتوب عليها "بدون ملح مضاف"، والخضروات المجمدة بدون إضافة صلصات مالحة، بالنسبة للدواجن المجمدة تأكد من عدم حقنها بمحلول الصوديوم.
كن حذرًا عند تناول التوابل والبهارات المعبأة مثل توابل السلطة ومنتجات الغمس والكاتشب والصلصة والخردل والمخللات. واختر منتجات مطبوع عليها "منخفضة الصوديوم".
وهناك بدائل لذيذة مثل الثوم أو عصير الحمضيات أو التوابل الخالية من الملح أو الأعشاب أو البهارات.. عند الذهاب إلى المطاعم، اطلب عدم إضافة الملح إلى وجبتك، أو استبدل الأطباق الجانبية المالحة بالخضروات من الملح أو الفواكه.
وتقول جمعية القلب الأمريكية: إن ذلك "يساعد في التعامل مع تأثيرات الصوديوم، ويساعد في خفض ضغط الدم". ومن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم البطاطا والبطاطس والخضراوات والفاصوليا البيضاء والفاصوليا الخضراء والزبادي الخالي من الدسم والبرتقال والموز والشمام والطماطم وصلصة الطماطم قليلة الصوديوم.