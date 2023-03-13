الصوديوم القاتل.. خبراء: 4 نصائح لتقليل الملح في الطعام

وهناك بدائل لذيذة مثل الثوم أو عصير الحمضيات أو التوابل الخالية من الملح أو الأعشاب أو البهارات.. عند الذهاب إلى المطاعم، اطلب عدم إضافة الملح إلى وجبتك، أو استبدل الأطباق الجانبية المالحة بالخضروات من الملح أو الفواكه.