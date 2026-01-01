الدكتور خالد النمر: الأسبرين القلبي بجرعة 100 ملغ لا يسبب ضعف السمع

أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، أن تناول الأسبرين القلبي بجرعة 100 ملغ يوميًا لا يسبب ضعف السمع، ولا يسرّع فقدان السمع المرتبط بتقدّم العمر، مؤكدًا أن هذه الجرعة تُعد آمنة من هذه الناحية.
وبيّن النمر أن الجرعات العالية من الأسبرين، والتي تتراوح بين 1900 إلى 4000 ملغ يوميًا، قد تؤدي إلى حدوث طنين في الأذن أو ضعف سمع مؤقت، مشيرًا إلى أن هذه الأعراض تزول عادةً عند خفض الجرعة أو إيقاف الدواء.
وشدد على أهمية الالتزام بالجرعات الطبية الموصوفة، وعدم استخدام الأسبرين بجرعات عالية دون استشارة طبية، تفاديًا لأي آثار جانبية غير مرغوب فيها.