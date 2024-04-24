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لا تؤجلها.. "عش بصحة": اعرف 6 أسباب تجعل اللقاح في وقته ضروريًّا

أكد أهمية اللقاحات في حماية المجتمعات.. ونصح بتقليل استخدام المضادات الحيوية
لا تؤجلها.. "عش بصحة": اعرف 6 أسباب تجعل اللقاح في وقته ضروريًّا

أكدت منصة التوعية بوزارة الصحة "عش بصحة" أهمية أخذ اللقاحات في وقتها دون تأجيل، مشيرة إلى وجود 6 أسباب تؤكد أهمية ذلك؛ بمناسبة الأسبوع العالمي للتحصينات.

وتفصيلاً، قال حساب "عش بصحة" في إنفوجراف على "إكس" إن من الأسباب التي تؤكد أهمية أخذ اللقاحات هي: السفر الآمن، والتنقل المريح، وإعطاء المواليد فرصة للنمو بصحة جيدة، والوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية، والمساهمة في خفض معدلات الوفيات.

وأضاف: اللقاحات لا تحمي الأفراد فحسب، بل المجتمعات بأكملها. وننصح بتقليل استخدام المضادات الحيوية؛ لمنع تطور مقاومة المضادات الحيوية.

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