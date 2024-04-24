لا تؤجلها.. "عش بصحة": اعرف 6 أسباب تجعل اللقاح في وقته ضروريًّا

وتفصيلاً، قال حساب "عش بصحة" في إنفوجراف على "إكس" إن من الأسباب التي تؤكد أهمية أخذ اللقاحات هي: السفر الآمن، والتنقل المريح، وإعطاء المواليد فرصة للنمو بصحة جيدة، والوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية، والمساهمة في خفض معدلات الوفيات.