لا تؤجلها.. "عش بصحة": اعرف 6 أسباب تجعل اللقاح في وقته ضروريًّا

أكدت منصة التوعية بوزارة الصحة "عش بصحة" أهمية أخذ اللقاحات في وقتها دون تأجيل، مشيرة إلى وجود 6 أسباب تؤكد أهمية ذلك؛ بمناسبة الأسبوع العالمي للتحصينات.
وتفصيلاً، قال حساب "عش بصحة" في إنفوجراف على "إكس" إن من الأسباب التي تؤكد أهمية أخذ اللقاحات هي: السفر الآمن، والتنقل المريح، وإعطاء المواليد فرصة للنمو بصحة جيدة، والوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية، والمساهمة في خفض معدلات الوفيات.
وأضاف: اللقاحات لا تحمي الأفراد فحسب، بل المجتمعات بأكملها. وننصح بتقليل استخدام المضادات الحيوية؛ لمنع تطور مقاومة المضادات الحيوية.