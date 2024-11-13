استشاري غدد صماء وسكري أطفال يدق ناقوس الخطر من مشاكل زيادة الوزن

وأضاف: اختيار يوم 14 نوفمبر من كل عام للاحتفال بالتوعية بداء السكري يعود إلى اليوم الذي وُلِدَ فيه فريدريك بانتينج مكتشف الأنسولين لعلاج "النمط الأول" من داء السكري، وبذلك يُعتبر هذا اليوم تكريمًا له؛ لكونه أسهم مع ثلاثة من زملائه على تحقيق الإنجاز الذي أنقذ الملايين من مرضى السكري بـ عقار "الأنسولين"، وحصل بموجبه على جائزة نوبل.