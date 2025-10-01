الدكتور النمر: تخطيط القلب الطبيعي لا ينفي الجلطة والإنزيمات هي الفيصل

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر أن تخطيط القلب الطبيعي لا يُستبعد معه وجود جلطة قلبية، لافتًا إلى أن بعض أنواع الجلطات قد لا تظهر في التخطيط رغم خطورتها.
وأوضح "النمر" أن الاعتماد الكلي على التخطيط فقط قد يكون مضللاً في بعض الحالات، مشيرًا إلى أن الإنزيمات القلبية المتسلسلة تظل العامل الحاسم، مؤكدًا: "من المستحيل أن تكون هناك جلطة وإنزيمات القلب طبيعية في كل القياسات المتتالية".
ودعا الدكتور النمر إلى ضرورة تقييم الحالة القلبية بشكل شامل وعدم الاكتفاء بتخطيط القلب، خاصة عند وجود أعراض سريرية تُثير الشك في وجود جلطة.