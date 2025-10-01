الدكتور النمر: تخطيط القلب الطبيعي لا ينفي الجلطة والإنزيمات هي الفيصل

وأوضح "النمر" أن الاعتماد الكلي على التخطيط فقط قد يكون مضللاً في بعض الحالات، مشيرًا إلى أن الإنزيمات القلبية المتسلسلة تظل العامل الحاسم، مؤكدًا: "من المستحيل أن تكون هناك جلطة وإنزيمات القلب طبيعية في كل القياسات المتتالية".