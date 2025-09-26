لماذا يحب الرجال أكل اللحوم؟ دراسة بريطانية تكشف أغرب سبب

قالت الباحثة آنايا بروسر في مقال بموقع ذا كونفرسيشن: "هناك أسباب وجيهة لعدم تناول اللحوم ومنتجات الألبان، سواء لأسباب صحية أو بيئية أو أخلاقية، لكن كثيرين، وخاصة الرجال، يواصلون استهلاك اللحوم بكثرة". وطرحت الدراسة سؤالاً محورياً حول استمرار أثر "فكرة الصيد" في ثقافتنا الغذائية اليوم، من المطاعم إلى حفلات الشواء.