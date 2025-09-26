لماذا يحب الرجال أكل اللحوم؟ دراسة بريطانية تكشف أغرب سبب

أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة باث أن الرجال في بريطانيا يربطون استهلاكهم للحوم بمشاعر القوة والرجولة، ما يجعلهم متمسّكين بها رغم التحذيرات الصحية والبيئية.
ووفقاً لتقرير على موقع صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، شملت الدراسة أكثر من 1000 رجل عبر استطلاع ومقابلات، وكشفت أن الرجال الذين يتبعون المعايير التقليدية للذكورة يستهلكون كميات أكبر من اللحوم الحمراء والدواجن، ويترددون في اختيار البدائل النباتية.
قالت الباحثة آنايا بروسر في مقال بموقع ذا كونفرسيشن: "هناك أسباب وجيهة لعدم تناول اللحوم ومنتجات الألبان، سواء لأسباب صحية أو بيئية أو أخلاقية، لكن كثيرين، وخاصة الرجال، يواصلون استهلاك اللحوم بكثرة". وطرحت الدراسة سؤالاً محورياً حول استمرار أثر "فكرة الصيد" في ثقافتنا الغذائية اليوم، من المطاعم إلى حفلات الشواء.
وأبرزت الدراسة تأثير الثقافة الاجتماعية، حيث يشعر بعض المشاركين بضغط نفسي لاختيار اللحوم في المناسبات الجماعية. أحد المشاركين في الأربعينيات قال: "أشعر بأنني ملزم باختيار طبق لحم... أشعر براحة أكبر عند تناول ستيك اللحم بدلاً من المعكرونة أو السلطة".
وأشار المشاركون إلى أن البدائل النباتية يُنظر إليها على أنها "غير طبيعية"، بسبب مكوناتها المعقدة. كما أوضح أحدهم أن تغيير عاداته الغذائية قد يهدد صداقاته: "سأضطر إلى تغيير أصدقائي إذا توقفت عن تناول اللحوم".
وخلصت الدراسة، المنشورة في مجلة علم نفس البيئة، إلى أن المعايير التقليدية للذكورة تعيق تبني الأنظمة النباتية.