"القاتل الصامت" يهدد الصغار.. وخبير يحذر من إهمال الفحص الدوري وضغط الدم عند الصغار.. مضاعفات مبكرة إذا لم يُكتشف مبكرًا

كشف استشاري طب الأطفال وقلب الأطفال الدكتور عبدالهادي الغامدي أن ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال لا يرتبط بالسمنة فقط، بل تسهم العوامل الوراثية والبيئية بشكل كبير في ظهوره، مشيرًا إلى أن معدلات الإصابة في السعودية قريبة مما هو موجود في العالم العربي.
وأوضح الغامدي لدى حديثه لإذاعة العربية FM أن أسباب ارتفاع الضغط قد تبدأ منذ الحمل، حيث يؤدي تدخين الأم أو تعرضها للتدخين السلبي إلى التأثير على الأوعية الدموية للجنين وزيادة احتمالية إصابته بالضغط مستقبلًا.
وأضاف أن السمنة، قلة النشاط البدني، الإفراط في تناول الملح والوجبات السريعة، والتاريخ العائلي للمرض، من أبرز عوامل الخطورة، إضافة إلى بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض الكلى والغدد. وبيّن أن الضغط يُعرف بـ"القاتل الصامت"، إذ إن معظم المرضى لا يعانون أعراضًا واضحة، لكن قد تظهر علامات مثل الصداع المستمر، الإرهاق، أو نزيف الأنف المتكرر.
لذلك شدّد على أهمية قياس ضغط الدم للأطفال في الزيارات الدورية للطبيب منذ الولادة، حيث تتوفر أجهزة مخصصة لكل الفئات العمرية.
وأشار الغامدي إلى أن علاج الأطفال المصابين بالضغط يبدأ عادةً بتغيير نمط الحياة عبر إنقاص الوزن وزيادة النشاط البدني، وقد تحتاج بعض الحالات إلى أدوية إذا لم تستجب للتغيير السلوكي.
وأضاف أن إهمال العلاج قد يقود إلى مضاعفات خطيرة في سن مبكرة مثل تضخم البطين الأيسر، قصور عضلة القلب، تصلب الشرايين المبكر، القصور الكلوي المزمن، وأحيانًا السكتة الدماغية.
وأكد أن الالتزام بالمتابعة الطبية والوقاية في مرحلة “ما قبل الضغط” يمكن أن يحمي الطفل من تطور المرض مستقبلًا، خاصة إذا كان السبب خارجيًا مثل السمنة أو التدخين أو قلة الحركة.