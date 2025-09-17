"القاتل الصامت" يهدد الصغار.. وخبير يحذر من إهمال الفحص الدوري وضغط الدم عند الصغار.. مضاعفات مبكرة إذا لم يُكتشف مبكرًا

وأضاف أن السمنة، قلة النشاط البدني، الإفراط في تناول الملح والوجبات السريعة، والتاريخ العائلي للمرض، من أبرز عوامل الخطورة، إضافة إلى بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض الكلى والغدد. وبيّن أن الضغط يُعرف بـ"القاتل الصامت"، إذ إن معظم المرضى لا يعانون أعراضًا واضحة، لكن قد تظهر علامات مثل الصداع المستمر، الإرهاق، أو نزيف الأنف المتكرر.