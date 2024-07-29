بدقة 90%.. إنجاز طال انتظاره في تشخيص ألزهايمر

ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة JAMA، وفق "ساينس ألرت"، أن اختبار الدم حدد بشكل صحيح المرضى، الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة، ومصابين بمرض ألزهايمر، بدقة بلغت نسبتها 90%.