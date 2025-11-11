دواء جديد يُخفّض الكوليسترول الضار بنسبة 56٪.. حبّة فموية يومية تُبشّر بثورة علاجية

ووفقًا لتقرير نشره موقع "ميد سكيب" الطبي، فإن الدواء يُمثّل أول مثبّط فموي لبروتين PCSK9، وهو البروتين المسؤول عن تعطيل قدرة الكبد على إزالة الكوليسترول من الدم. وتُستخدم حاليًا مثبّطات PCSK9 على شكل حقن، ما يجعل الدواء الجديد خيارًا مريحًا وأكثر قبولًا لدى كثيرٍ من المرضى.