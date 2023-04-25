5 أعراض و3 سبل للوقاية.. صورة لخطر الملاريا يبرزها "صحي الرياض الأول"

قال تجمع الرياض الصحي الأول: إن الملاريا مـرضٌ مُـعـد يتسـبب فـي حدوثه كـائـن طفيلي يسمى البلازموديوم، ينتقل عن طريق البعوض، ويتسـلـل هـذا الطفيلـي داخـل كـريـات الـدم الحمراء في جسم الإنسان فيدمرها.
وأوضح التجمع، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن أعراض الملاريا تبـدأ بالظهور خلال أسابيع مـن التعرض للدغ البعـوض، وقـد تمتـد الفتـرة إلى مـا يقارب الـشـهـر، وتشمل الأعراض نوبات متكررة من: (ارتفاع درجة حرارة الجسم، ورعشة، وتعرق شديد، وصداع، وغثيان، وقيء، وإسهال).
وللوقاية من الإصابة بالملاريا، بيّن التجمع أن الوقاية لها 3 سبل هي: "الوعي بأعراض الإصابة بالمـرض والكشف المبكر، والوقايـة مـن اللدغات مثل استخدام المبيدات وتغطيـة الأماكـن المكشوفة من الجسم كاليدين والوجه والرقبة، واستشارة الطبيب قبل السفر -عند الحاجة- لأخذ الأدوية الوقائية ضد الملاريا".