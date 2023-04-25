5 أعراض و3 سبل للوقاية.. صورة لخطر الملاريا يبرزها "صحي الرياض الأول"

وأوضح التجمع، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن أعراض الملاريا تبـدأ بالظهور خلال أسابيع مـن التعرض للدغ البعـوض، وقـد تمتـد الفتـرة إلى مـا يقارب الـشـهـر، وتشمل الأعراض نوبات متكررة من: (ارتفاع درجة حرارة الجسم، ورعشة، وتعرق شديد، وصداع، وغثيان، وقيء، وإسهال).