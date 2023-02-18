"استشاري": نقص فيتامين "ب 12" يؤثر على القلب والدماغ ويتلف الأعصاب.. وهذه أسبابه وطرق علاجه

أكد استشاري الباطنة والجهاز الهضمي، الدكتور عبدالله الذيابي، أن فيتامين ب 12 يؤدي دورًا مهمًّا في العديد من وظائف الجسم، مثل: خلايا الدماغ، والأعصاب، وصحة القلب، والأوعية الدموية، وبناء الحمض النووي في جميع خلايا الجسم، وتكوين كريات الدم الحمراء. مشيرًا إلى أن المصدر الرئيسي لذلك الفيتامين هو الأطعمة الحيوانية؛ إذ إن جسم الإنسان غير قادر من نفسه على إنتاج ذلك النوع من الفيتامين.