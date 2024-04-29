4 نصائح و3 حالات تستدعي زيارة الطوارئ.. كيف يتعامل مرضى الربو عند هطول الأمطار؟

وجّهت مدينة الملك سعود الطبية، مجموعة من النصائح لمرضى الربو خلال حالات هطول الأمطار للحفاظ على سلامتهم.
ودعت المدينة إلى ضرورة الحرص على تجنُّب المطر والهواء البارد؛ كونهما من مهيّجات الربو، وتغطية الرأس والفم والأنف عند الخروج من المنزل.
ونصحت بحمل مرضى الربو، البخاخ الإسعافي دائماً، والحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه الطبيب.
وقالت في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس": إن هناك 3 حالات تستدعي التوجّه إلى أقرب مركز طوارئ، خاصة عند عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، وتفاقم الأعراض، وعدم القدرة على التنفس أو الكلام بتفاقم الأعراض، وحدوث ازرقاق في الأطراف والشفتين واللسان.