مع اقتراب الاختبارات.. نصائح ثمينة للطلاب وهذا ما عليك فعله ليلة الامتحان

ومن أجل إيضاح وجهة نظرها، أشارت "وولف" إلى ما يُطلَق عليه "مبدأ باريتو"، الذي وفقًا له: يتحقق 80% من النتائج من 20% من الأسباب. وإذا تم تطبيق ذلك على إدارة الوقت، يعني هذا أنه يمكن أن يتحقق 80% من إنتاج عمل المرء أو مذاكرته من 20% فقط من مجهوده.