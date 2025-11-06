متخصصة توضح خطوات إسعاف ارتفاع ضغط الدم المفاجئ

أكدت الدكتورة إيرينا فولغينا من جامعة التعليم في روسيا أن التوتر وقلة الهواء من أكثر مسببات ارتفاع ضغط الدم المفاجئ.
وقالت إن الخطوة الأولى عند ارتفاع الضغط هي إزالة العوامل المسببة، وتهوية المكان، وتخفيف الملابس الضيقة لمساعدة المريض على الاسترخاء.
وأوضحت أن الأعراض تشمل الصداع والدوخة والغثيان واضطراب الرؤية، محذّرة من تناول الأدوية دون قياس الضغط أولاً.
وأشارت إلى أنه في حال تجاوز الضغط 160 ملم زئبق مع أعراض عصبية خطيرة، يجب الاتصال الفوري بالإسعاف.
وأضافت أن الصداع المتكرر قد يكون مؤشراً لأمراض خطيرة تتطلب متابعة طبية دقيقة.