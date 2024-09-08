من 3 دقائق لـ40 ثانية.."الرقمنة والتشتيت".. طريق أمية المشاعر في تحذير لـ"العريفي"

‏ويؤكد في كتابه، أن الاستخدام المفرط للمشتتات الرقمية، يؤثر على الأجساد والعلاقات والاستقرار النفسي، مبيناً أنه استعرض في الجزء الثاني من الكتاب، الحلول العملية للتقليل من أثر هذا الإدمان الرقمي، والوصول إلى ما يسمى به التوازن الرقمي، بخطوات عملية تشمل الابتعاد التدريجي الأجهزة الذكية، من خلال أوقات يتم تحديدها خلال اليوم، وزيادة تلك الفترات تدريجياً، خلال الممارسة المستمرة، كذلك تطبيق قوانين ما يسمى بالعمل العميق، للابتعاد تماماً عن المشتتات خلال القيام بعمل محدد وفي مكان محدد أيضاً.